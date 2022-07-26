BMGK’dan Zaho saldırısına kınama

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) yapılan yazılı açıklamada, Güvenlik Konseyi üyelerinin, 20 Temmuz’da Zaho'da düzenlenen saldırıyı en sert şekilde kınadığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının aralarında çocukların da bulunduğu en az 9 sivilin ölümüne yol açtığına yer verildi.

BMGK açıklamsında, "Güvenlik Konseyi üyeleri, kurbanların ailelerine ve Irak hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesi'ne en derin taziyelerini ilettiler, yaralananlara acil ve tam iyileşme dilediler ve soruşturmalarla ilgili Irak makamlarına desteklerini ifade ettiler" denildi.

Konsey üyesi tüm devletler bu soruşturmaları desteklemek için Irak hükümeti ve diğer tüm ilgili makamlarla aktif iş birliğine çağrılarak, Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği, toprak bütünlüğü, demokratik süreci ve refahına destek verildiği yinelendi.

NE OLMUŞTU?

Kürdistan Bölgesi’nin Zaho bağımsız idaresine bağlı turistik Perex köyüne 20 Temmuz'da Türkiye tarafından yapılan top saldırısında 9 kişinin hayatını kaybetmiş, en az 29 de kişi de yaralanmıştı.

Irak yönetimi Türkiye’yi kınayarak resmi özür dilemesini ve Irak topraklarından çekilmesini istedi.

Türkiye ise saldırıdan PKK’yi sorumlu tutuyor.