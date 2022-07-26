Kılıçdaroğlu’ndan Demirtaş yorumu: HDP'nin Türkiye partisi olması yolunda atılan çok ciddi bir adım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24’ten Murat Sabuncu’ya verdiği röportajda, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, PKK’yle ilgili sözlerini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın "PKK'nin Türkiye'ye karşı silahları tümden susturmasını bırakmasını isterim, HDP, PKK'nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir" mesajıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Söyleşiyi okudum. Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar son derece önemli. Bu açıklamaların Mithat Bey tarafından da farklı bir üslupla dillendirilmesi de çok önemli. HDP'nin Türkiye partisi olması yolunda atılan çok ciddi bir adım. Bunun devamının gelmesi lazım. Bunun partinin diğer organları tarafından da dillendirilmesi lazım.

Şöyle söyleyebilirim: Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor."

DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

Demirtaş, “Devlet de PKK de sorunu artık şiddet zemininin dışına çıkarmak zorundadır. Ben mümkünse PKK’nin Türkiye’ye karşı silahları tümden susturmasını, bırakmasını isterim” demişti.

Demirtaş ayrıca, “HDP, PKK’nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir. PKK ile bir bağı yoktur. Bunu Türkiye kamuoyuna anlatabilmemiz gerekir. Demokratik siyaset yürüten bir partinin silahlı bir örgütle bağı olamaz. Sağ partilerin hiçbiri Türkiye partisi değilken HDP tam bir Türkiye partisidir” ifadelerini kullanmıştı.