Üst düzey Irak güvenlik heyeti Zaho’da

ZAHO (K24)

Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdulemir Şemeri başkanlığındaki üst düzey güvenlik heyeti Zaho’ya geldi. Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Kays Muhammedawi’nin de yer aldığı heyetin, Peşmerge Bakanlığı yetkilileriyle birlikte sınır bölgesinde incelemelerde bulunması bekleniyor.

K24’ün edindiği bilgiye göre heyet gece saat 12’de özel bir helikopterle Zaho Askeri Akademisi’ne geldi.

Heyetin, Türkiye’nin yaptığı sınır ihlallerini ve eksiklikleri yerinde inceleyeceği öğrenildi.

Türkiye tarafından Zaho'da bir turistik bölgeye düzenlenen ve 9 kişinin ölümüne, 29 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırının ardından Irak'tan farklı heyetler bölgeye gelerek bilgi aldı.