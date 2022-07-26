Ukrayna: Tahıl ihracatımız ayda 3,5 milyon tona ulaşabilir

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Reuters’ın aktardığına göre Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Visotski, Karadeniz limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlatılmasını amaçlayan anlaşmanın imzalanması ile Ukrayna’nın tahıl ihracatının Ağustos ayından itibaren aylık olarak yaklaşık 1,5 milyon ton artabileceğini belirtti.

Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmasından bu yana duran tahıl ihracatının 22 Temmuz’da Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan bir anlaşma ile yeniden başlayacağını belirtmişti.

Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’nın Odessa limanına düzenlediği saldırı ile Karadeniz üzerinden tahıl ihraç edilmesini engelleyebileceğini kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD’nin Ukrayna’nın kara yoluyla tahıl ihracatını artırmak için diğer ülkeler ile çalışmalara devam edeceğini belirtti.