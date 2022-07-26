Dolar/TL yılın en yüksek seviyesinde
HABER MERKEZİ
Saat 09.50 itibarıyla 17,8512 liradan alınan dolar, 17,8583 liradan satıldı.
Dolar 11.14 itibarıyla ise 17,88'den işlem görüyor. Euro ise 18,23 seviyesinde seyrediyor.
Reuters’a göre Türk Lirası bu ay % 6,3 değer kaybetti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu'nu Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.
Merkez Bankası yılın 2. Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükseltildiğini bildirmişti.