Irak ile İran heyetleri Haci Omeran’da: Sınırların güçlendirilmesi gündemde

ÇOMAN (K24)

Erbil 1. Bölge 2. Tugay Komutanı Tuğgeneral Goran, Haci Omeran Sınır Kapısı Sorumlusu Mesud Bateli ile 2. Tugay’a bağlı 2. Alay Komutanı Tuğgeneral Husameddin Abdulrahman’dan oluşan Irak Sınır Muhafızları heyeti, İran İslam Cumhuriyeti’nin Piranşar Sınır Muhafızları Komutanı Celal Ekberi, Muhammed Bidrke, İrec Azadi ve Temerçin Sınır Kapısı yetkililerinden oluşan heyetle Haci Omeran Sınır Kapısı’nda bir araya geldi.

Toplantıyla ilgili K24’e bilgi veren Sınır Muhafızları 1. Bölge Sözcüsü Albay Karwan Xoşnaw, “Toplantının amacı taraflar arasında sınır güvenliği için askeri işbirliğini artırılması, kaçakçılığın önlenmesi ve yasa dışı geçişlere engel olunmasıdır” dedi.

Albay Xoşnaw, İran heyetinin, Irak Sınır Muhafızları tarafından Kodo Dağı ile Berdunaz sınırında kurulan kalıcı üç askeri noktayla ilgili memnuniyetini ifade ettiğini belirtti.

31 yıldır bu bölgeye askeri güç konuşlandırılmadığını kaydeden Albay Xoşnaw, toplantıda Haci Omeran ve Temerçin Sınır Kapısı’ndan yapılan ticari ve turistik geçişlerde kolaylık sağlanması gerektiğinin konuşulduğunu ifade etti.