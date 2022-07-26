Politika

Rusya Ukrayna’da rejim değişikliği istediğini kabul etti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'daki en önemli hedeflerinin “halkı kabul edilemez rejimden kurtarmak” olduğunu söyledi.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
dünya Rusya Sergey Lavrov Ukrayna rejim değişikliği

HABER MERKEZİ

Afrika turu kapsamında Mısır'da bulunduğu sırada konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kesinlikle halk ve tarih karşıtı olan bu rejimden Ukrayna halkının kurtulmasına yardımcı olacağız” dedi.

Savaşın ilk günlerinde Rus ordusu başkent Kiev yakınlarında olduğu sırada bile "Ukrayna'da rejim değiştirme gibi bir planımız yok" diyen Lavrov, 'Kiev yönetiminin kabul edilemez olduğunu ve halkın bu yükten kurtulmasına yardım etmekte kararlı' olduklarını ifade etti.

Lavrov'un bu açıklaması savaşın başladığı ilk günlerde Kremlin'den yapılan “Rejim değişikliği hedeflenmiyor” duyuruları ile çelişti.

Rus Dışişleri Bakanı daha önce de Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceği uyarısında bulunmuştu.

ABD ise bu açıklamanın daha öne yaptıkları "Rusya, Ukrayna topraklarını ilhaka hazırlanıyor uyarısını" kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi.

Mısır'da yaptığı temaslar sırasında İstanbul'da imzalanan tahıl ihracat anlaşmasına da değinen Lavrov, "Ukrayna tahılıyla ilgili sorunlar İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurularak çözülecek” dedi.

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Rus tahıl ihracatına ilişkin taahhütlerine uymasını bekliyoruz" diyen Lavrov, "Batılılar, Ukrayna tahıl ihracat krizini tahıl ihracatımıza yönelik yaptırımların devam etmesiyle çözmeye çalıştılar ve biz bunu İstanbul anlaşmasında reddettik" şeklinde konuştu.

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