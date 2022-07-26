Rojava’da 29 bin Iraklı var

ERBİL (K24)

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Müsteşarı Kerim Nuri basına yaptığı açıklamada, Musul'un güneyindeki Cedie Kampı'ndan 300 ailenin evlerine döndüğünü.

Nuri, Mustafa Kazimi’nin başbakanlığını yaptığı kabine döneminde 50 göçmen kampının kapatıldığını, Kürdistan Bölgesi’nde ise halen 26 kampın açık olduğunu sözlerine ekledi.

Rojava’daki El Hol Kampı’nda kalan 70 bin kişiden 29 bininin Iraklı olduğunu kaydeden Nuri, daha önce çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 600 ailenin El Hol Kampı’ndan tahliye edilerek Irak’a getirildiğini ve Cedie Kampı’na yerleştirildiğini söyledi.

Kerim Nuri, Cedie Kampı’nın ise iki kısma ayrıldığını ifade etti.