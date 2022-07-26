Şırnak yaylalarında organik bal üretimi

ŞIRNAK (K24)

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yaylalardaki arıcılar, kısıtlı imkanlara rağmen organik bal ürettiklerini söylüyor.

Arıcılar, yayla ve ovalarda organik bal üretimi için 7 ay boyunca çalışmalarına rağmen balı pazarlarda istedikleri fiyata satamadıklarından şikayet ediyor.

Su, otlak ve çiçek çeşitliliği bakımından zengin olan Kato Dağı eteklerindeki yaylaların küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra arıcılık da yapılıyor. Bu yaylalarda yılladır arıcılık yapan Fatma Ördek, kadınların da erkekler gibi arıcılık yapabileceklerini belirtiyor.

K24’e konuşan Fatma Ördek, sınırlı imkanlarla arıcılık yaptığını ifade ederek, “Bu işi çok seviyorum ve bu işte kendimi geliştirmek istiyorum ama imkânlarımız kısıtlı, yollarımız kötü. Zorlar şartlarda gelip gidiyoruz. Tüm kadınların da bu işi yapmasını istiyorum. Arıları iyi tanıyoruz, ne zaman çok bal verdiklerini, neden hastalandıklarını, ihtiyaçlarının ne olduğunu biliyorum” dedi.

Arıcı Hizni Mete de güçlü olmaları için mart ayında nisan ayının ortasına kadar arılara şeker verdiklerini söylüyor:

"İnanın yaylalarda arılara başka bir şey vermiyoruz. Kato ve Kela Memê (Kel Mehmet) Dağlarında her çeşit çiçek ve ot var. Arı ne çıkarırsa odur. Bu bölgenin gerçek balıdır."

Öte yandan bölgedeki arıcılar Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından destekleniyor. Şırnak yaylalarında yılda 7-8 ton bal üretiliyor.