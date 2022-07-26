Politika

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği Konseyi, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımların 31 Ocak 2023'e kadar uzatılmasını kararlaştırıldı.
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avrupa AB Rusya yaptırım Ukrayna SWIFT

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği Konseyi, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımların 31 Ocak 2023'e kadar uzatılmasını kararlaştırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle uygulanan ekonomik yaptırımlara ilk olarak 2014 yılında başladığı anımsatılan açıklamaya göre, bu yaptırımların kapsamı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile birlikte şubat ayından itibaren genişletildi.

Açıklamada, halihazırda yaptırımların finans, enerji, sanayi, ulaşım, teknoloji, çift kullanımlı ürünler ve lüks malları da içeren geniş bir alana yayıldığı hatırlatıldı.

AB, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından 7 yaptırım paketini uygulamaya koydu. Bu kapsamda Rusya'dan altın, petrol ve kömür ithalatı yasaklandı. Pek çok Rus bankası uluslararası ödeme sitemi SWIFT'ten çıkarıldı.

 

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