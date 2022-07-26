Fuad Hüseyin’den BMGK’ya Türkiye’nin güçlerini çekmesi doğrultusunda karar alma çağrısı
HABER MERKEZİ
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye’nin Irak’tan güçlerini çekmesi yönünde bir karar vermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) çağrıda bulundu.
El Hurre televizyonuna konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile askerlerine Irak topraklarına getirmesi hususunda hiçbir anlaşmalarının olmadığını belirtti.
Hüseyin, Türkiye ordusunun Irak topraklarındaki ihlallerinin önlenmesi için uluslararası topluma ve BMGK’ya destek çağrısında bulundu.
Irak Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin istikrarını koruma hesabıyla Irak’ın istikrarının bozulmasını reddettiklerini ifade etti.