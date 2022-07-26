Politika

Fuad Hüseyin’den BMGK’ya Türkiye’nin güçlerini çekmesi doğrultusunda karar alma çağrısı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile askerlerine Irak topraklarına getirmesi hususunda hiçbir anlaşmalarının olmadığını belirtti.
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Fuad Hüseyin
Fuad Hüseyin
Irak Fuad Hüseyin Türkiye BMGK

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye’nin Irak’tan güçlerini çekmesi yönünde bir karar vermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) çağrıda bulundu.

El Hurre televizyonuna konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile askerlerine Irak topraklarına getirmesi hususunda hiçbir anlaşmalarının olmadığını belirtti.

Hüseyin, Türkiye ordusunun Irak topraklarındaki ihlallerinin önlenmesi için uluslararası topluma ve BMGK’ya destek çağrısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin istikrarını koruma hesabıyla Irak’ın istikrarının bozulmasını reddettiklerini ifade etti.

 

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