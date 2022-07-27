Fuad Hüseyin: Türk ordusu Irak’tan çekilmeli

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New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye tarafından 20 Temmuz’da Zaho’da bir turistik bölgeye düzenlenen saldırıyla ilgili Konsey’in kınama kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Fuad Hüseyin, saldırıda sivil can kayıpları ve yaralanmaların olduğunu ve sivil altyapının hasar gördüğünü belirterek, bunun Irak'ın güvenliğine ve topraklarına yönelik bir askeri saldırı, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit ve uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na 2008'den bu yana yapılan bu ihlalleri kınamak için 296 ikili nota gönderildiğini belirten Hüseyin, Türkiye'yi güçlerini Irak'tan çekmeye çağırdı.

Fuad Hüseyin ayrıca BMGK'den 35. maddeyi onaylamasını ve Türkiye'yi tüm güçlerini geri çekmeye mecbur edecek bir karar alması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Irak'taki varlığını genişlettiğini belirten Hüseyin, Irak'ta Türk kuvvetlerinin varlığına izin veren bir güvenlik anlaşmasının olmadığını yineledi.

Fuad Hüseyin, Türkiye'nin iç sorunlarının bedelini Irak'ın ödememesi gerektiğini vurgulayarak, BMGK’ya soruşturmaya çağrısı yaptı.

Irak Dışişleri Bakanı ayrıca, Türkiye ile PKK’den, iç çatışmalarını Irak’ın dışına taşımasını istedi.