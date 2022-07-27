BM: Türkiye, Irak ile Zaho saldırısını ortaklaşa görüşmeye hazır

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BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'ndeki BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Zaho saldırısıyla ilgili Irak Başbakanı'yla yaptığı görüşmeyi aktarırken Türkiye'nin konuyu netleştirmek için ortaklaşa ele alma konusunda işbirliğine açık olduğunu belirtti.

Jeanine Hennis-Plasschaert, "Dün yaptığım görüşmede Irak Başbakanı, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturmayı bağımsız veya ortak olarak yürütmenin önemini bir kez daha vurguladı ve spekülasyonlara, inkarlara, yanlış anlamalara ve artan gerilimlere son vermenin gerekli olduğunu söyledi" diye konuştu.

Plasschaert, "Bununla birlikte, Türkiye'nin de tam olarak ne olduğunu belirlemek için konuyu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu anlıyorum" dedi.

Özel Temsilci, "Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ertesi gün saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret eden bir komite kurdu ve Irak hükümeti, toplanan delillerin değerlendirilmesine dayanarak saldırıyı en açık ifadeyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin trajik bir hareketine bağladı" ifadesine yer verdi.

“Irak topraklarının bir savaş alanı olarak kullanılamayacağına” dikkat çeken BM yetkilisi, Irak topraklarına yönelik tüm saldırıların durdurulmasının önemli olduğunu, bunun sadece bölgede komplikasyonlar yaratmakla kalmayıp aynı zamanda insani trajedi de getirdiğini vurguladı.