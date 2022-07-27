Politika

BM: Türkiye, Irak ile Zaho saldırısını ortaklaşa görüşmeye hazır

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, "Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Zaho saldırısını Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu" bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert
BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert
Irak Birleşmiş Milletler Jeanine Hennis-Plasschaert Zaho saldırısı Türkiye

HABER MERKEZİ

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'ndeki BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Zaho saldırısıyla ilgili Irak Başbakanı'yla yaptığı görüşmeyi aktarırken Türkiye'nin konuyu netleştirmek için ortaklaşa ele alma konusunda işbirliğine açık olduğunu belirtti.

Jeanine Hennis-Plasschaert, "Dün yaptığım görüşmede Irak Başbakanı, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturmayı bağımsız veya ortak olarak yürütmenin önemini bir kez daha vurguladı ve spekülasyonlara, inkarlara, yanlış anlamalara ve artan gerilimlere son vermenin gerekli olduğunu söyledi" diye konuştu.

Plasschaert, "Bununla birlikte, Türkiye'nin de tam olarak ne olduğunu belirlemek için konuyu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu anlıyorum" dedi.

Özel Temsilci, "Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ertesi gün saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret eden bir komite kurdu ve Irak hükümeti, toplanan delillerin değerlendirilmesine dayanarak saldırıyı en açık ifadeyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin trajik bir hareketine bağladı" ifadesine yer verdi.

“Irak topraklarının bir savaş alanı olarak kullanılamayacağına” dikkat çeken BM yetkilisi, Irak topraklarına yönelik tüm saldırıların durdurulmasının önemli olduğunu, bunun sadece bölgede komplikasyonlar yaratmakla kalmayıp aynı zamanda insani trajedi de getirdiğini vurguladı.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv