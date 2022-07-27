Demirtaş: Cumhuriyet’i hep birlikte sahiplenerek onu hepimizin Cumhuriyet’i haline getirebiliriz

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Gazete Duvar için kaleme aldığı yazıda muhalefetle birlikte ortak aday çıkarılması konusunu değerlendiren Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Ortak aday bir kişi değil, bir anlayıştır. Tek adamın karşısına çıkacak bir başka tek adam ya da tek kişi değildir. Kolektif aklın sözcüsü, birleşmiş bilincin aktarıcısıdır” ifadelerini kullandı.

“Ortak adayın kim olacağından önce, ne olduğunu netleştirmek, ‘ortak aday kim olmalı’ sorusundan önce ‘ortak aday nedir’ sorusunu sormak gerekir” diyen Demirtaş, şunları belirtti:

“Ben bu soruyu, aşağıdaki şekilde yanıtlıyorum.

Ortak aday bir kişi değil, bir anlayıştır. Tek adamın karşısına çıkacak bir başka tek adam ya da tek kişi değildir. Kolektif aklın sözcüsü, birleşmiş bilincin aktarıcısıdır.

Ortak aday tek bir partinin, tek bir kimliğin, tek bir inancın değil, bütün toplumsal kesimlerin ve farklılıkların bileşkesi, 85 milyonun siluetidir.”

“HDP, ortak aday düşüncesini ucuz bir pazarlık ya da kof bir şantaj unsuru olarak ileri sürmüyor” diyen Demirtaş, “Dar parti çıkarlarını değil, ülkenin geleceğini düşünerek sorumlu davranıyor” dedi.

Selahattin Demirtaş, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye hepimizindir, dolayısıyla ortak aday da hepimizin olmalıdır.

İkinci yüz yılında Cumhuriyet’i hep birlikte sahiplenerek onu hepimizin Cumhuriyet’i haline getirebiliriz. Demokratik, laik, sosyal, eşitlikçi, adil bir hukuk devletine dönüştürebiliriz.”