Politika

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırı

Gece saatlerinde Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na havan toplu saldırı düzenlendiği bildirildi.
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Irak Musul Türkiye Irak

ERBİL (K24)

Edinilen bilgiye göre dün gece Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na yönelik 4 havan topuyla saldırı düzenlendi.

Havan toplarının Hedba binaların yakınlarına düştüğü bildirildi.

Saldırıda başkonsolosluk binası ve çalışanlarının zarar görmediği öğrenildi.

Türkiye’nin Zaho’nun Perex tatil köyüne düzenlediği, 9 sivilin yaşamını yitirdiği saldırı dün New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında ele alındı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli toplantıda yaptığı konuşmada, Musul’daki saldırıya değindi.

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