Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırı
ERBİL (K24)
Edinilen bilgiye göre dün gece Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na yönelik 4 havan topuyla saldırı düzenlendi.
Havan toplarının Hedba binaların yakınlarına düştüğü bildirildi.
Saldırıda başkonsolosluk binası ve çalışanlarının zarar görmediği öğrenildi.
Türkiye’nin Zaho’nun Perex tatil köyüne düzenlediği, 9 sivilin yaşamını yitirdiği saldırı dün New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında ele alındı.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli toplantıda yaptığı konuşmada, Musul’daki saldırıya değindi.