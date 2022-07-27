TSK’dan Til Rifat’a top saldırısı: 5 yaralı

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgilere göre, TSK ve Türkiye destekli silahlı gruplar dün gece Til Rifat kasabası ve çevresi ile Afrin’in Şêrewa ilçesine yönelik top saldırıları düzenledi.

Til Rifat ve çevresi ile Meranaz ve Şêx İsa’ya 50 top mermisi düştüğü belirtildi.

Saldırılarda 1’i ağır 5 sivilin yaralandığı ve vatandaşların evlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Fırat Kalkanı” harekat bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu 2 sözleşmeli askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afrin 18 Mart 2018 yılından beri Türkiye’nin destek verdiği silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Kentte şimdiye kadar 250 binden fazla kişi yerinden oldu. Çok sayıda kişi silahlı gruplar tarafından kaçırıldı kimisi de öldürüldü.

Ayrıca silahlı grupların, Kürtleri evlerinden çıkartıp Arapları yerleştirdiği biliniyor.