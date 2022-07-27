Politika

Neçirvan Barzani: Yeni hükümetin öncelikli işi Erbil-Bağdat sorunlarını çözmek olmalı

Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünün, yeni kurulacak hükümetin öncelikli işi olması gerektiğini söyledi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Mark Bryson-Richardson

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Irak’taki son siyasi gelişmeler, kurulacak olan hükümetin başbakan adayı ve özellikle petrol ve gaz konusu olmak üzere Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar ele alındı. Kor Mor gaz sahası ve Zaho’da turistik bölgeye yönelik saldırılar da görüşmede değerlendirildi.

Neçirvan Barzani İngiltere Büyükelçisi’ne, “Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında, özellikle petrol ve gaz konusu olmak üzere sorunların çözümüne yönelik diyalog sürdürülmelidir. Bu konu, yeni Irak hükümetinin öncelikli işi olmalıdır” dedi.

Açıklamaya göre iki taraf, Irak’ta siyasi istikrar, güvenlik, hizmet ve istihdam yaratacak bir hükümetin kurulması gerektiği konusunda hemfikir kaldı.

Görüşmenin, Şii tarafların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi’nin Muhammed Şiya Sudani’yi başbakan adayı olarak belirlemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

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