Politika

Başkan Barzani ve İngiltere Büyükelçisi Irak’ı görüştü

Başkan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ile Irak’taki siyasi durumu ve yeni hükümetin kurulması sürecini görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Mark Bryson-Richardson ve Başkan Barzani
Mark Bryson-Richardson ve Başkan Barzani
kürdistan Başkan Barzani Mark Bryson-Richardson Irak yeni hükümet

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani bugün İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Irak’taki siyasi gelişmeler, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın belirlenmesi gibi konuların ele alındığı görüşmede, yeni hükümetin anayasaya ve ortaklık, uyum ve uzlaşı prensiplerine uygun şekilde kurulması gerektiği vurgulandı.

Zaho saldırısına da değinen İngiltere Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’nin istikrarını desteklediğini ifade etti.

Başkan Barzani ve İngiltere Büyükelçisi’nin görüşmesi Irak’ta  Koordinasyon Çerçevesi’nin 25 Temmuz’da başbakanlık adaylığı için Muhammed Şiya es-Sudani’nin belirlendiğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv