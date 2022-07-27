Başkan Barzani ve İngiltere Büyükelçisi Irak’ı görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani bugün İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Irak’taki siyasi gelişmeler, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın belirlenmesi gibi konuların ele alındığı görüşmede, yeni hükümetin anayasaya ve ortaklık, uyum ve uzlaşı prensiplerine uygun şekilde kurulması gerektiği vurgulandı.

Zaho saldırısına da değinen İngiltere Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’nin istikrarını desteklediğini ifade etti.

Başkan Barzani ve İngiltere Büyükelçisi’nin görüşmesi Irak’ta Koordinasyon Çerçevesi’nin 25 Temmuz’da başbakanlık adaylığı için Muhammed Şiya es-Sudani’nin belirlendiğini duyurmasının ardından gerçekleşti.