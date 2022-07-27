Ekonomi

Son 300 yılın en büyük pembe elmaslarından biri bulundu

Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulunurken, elmasın son 300 yılın en büyük pembe elmaslarından biri olduğu belirtildi.
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dünya Angola pembe elmas keşif

HABER MERKEZİ

Avustralya merkezli Lucapa Diamond şirketi, Angola'da büyük bir elmas buldu.

Şirketten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Lulo madeninde 170 karatlık pembe bir elmas (The Lulo Rose) bulunduğu, bunun son 300 yılda keşfedilen en büyük pembe elmaslardan biri olduğu vurgulandı.

Angola Maden Kaynakları Bakanı Diamantino Azevedo ise, "Lulo'dan çıkarılan bu muhteşem pembe elmas, Angola'yı dünya sahnesinde önemli bir aktör olarak göstermeye devam ediyor" dedi.

İHALEYLE SATIŞA ÇIKACAK

Angola devletine ait elmas, ülkenin ticaret firması Sodiam tarafından gerçekleştirilecek uluslararası ihale ile satışa çıkarılacak.

Öte yandan 2017 yılında Hong Kong’da açık artırmaya çıkarılan 59.6 karatlık “Pembe Yıldız” adlı elmas 71.2 milyon dolara alıcı bulmuştu. Pembe Yıldız, şimdiye kadar satılan ‘en pahalı pembe elmas’ olarak biliniyor.

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