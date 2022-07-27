Politika

Suriye ve Rusya’dan askeri tatbikat

Suriye Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerinin Rusya'yla gerçekleştirdiği ortak tatbikatın görüntülerini yayınladı.
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suriye Suriye Rusya askeri tatbikat

HABER MERKEZİ

Moskova'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a askeri destek sağlamasıyla Şam yönetimi ülkenin kontrolünü büyük oranda geri kazandı. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı da ciddi oranda arttı.

Son yayınlanan görüntüler Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası iki ülke arasında gerçekleştirildiği açıklanan üçüncü ortak askeri tatbikat oldu.

Suriyeli paraşütçü askerler, Rus eğitmenlerle birlikte atlayış gerçekleştirdi.

Ay başında da Suriyeli ve Rus pilotlar İsrail’in denetimindeki Golan Tepeleri yakınları da dahil olmak üzere ülkenin farklı noktalarında ortak tatbikat yapmıştı.

Şubat ayında Ukrayna savaşının başlamasından bir hafta önce yapılan tatbikat için de Rusya uzun menzilli nükleer kapasiteli bombardıman uçakları ve hipersonik füzeler taşıyan savaş uçakları göndermişti.

Öte yandan İsrail de uzun süredir Suriye'ye yönelik hava saldırıları düzenliyor. Tel Aviv,  Esad yönetimini destekleyen aralarında Lübnan Hizbullahı'nın da bulunduğu İran destekli milis güçleri hedef aldığını belirtiyor.

Geçen hafta düzenlenen bir hava saldırısında ise 3 Suriyeli asker öldü 7 asker de yaralandı. (Kaynak: Euronews)

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