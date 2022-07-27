Politika

Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a: Karşılık veririz

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara ve Atina arasındaki gerilimle ilgili olarak, "Yunanistan bizim hava sahamızı ihlal ettiği zaman bizim askerimiz tabii karşılık verecek" dedi.
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türkiye Mevlüt Çavuşoğlu yunanistan hava sahası

HABER MERKEZİ

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara ve Atina arasındaki gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu  "Yunanistan 6 millik karasuları üzerinde 10 millik hava sahası iddiasında bulunan dünyadaki tek ülke" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Atina için, "Şimdi Türkiye'den tehdit var diyor. Anlaşmada böyle bir şey yok. Türkiye'den tehdit algısı somut mu soyut mu? Neye göre tehdit var diyorsun? Onu söyle. Türkiye benim hava sahamı ihlal etti diyor. Yunanistan bizim hava sahamızı ihlal ettiği zaman bizim askerimiz tabii karşılık verecek" değerlendirmesinde bulundu.

"Yunanistan'ın insan hakları konusunda yatacak yeri yok" diyen Çavuşoğlu, Yunanistan'da seçilen müftülerin yaşadığı zorluklara işaret etti.

Çavuşoğlu "Biz Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ve orada seçilmiş müftülere yaptığının binde birini Türkiye'deki herhangi bir azınlığa Allah korusun yapsak dünyada kıyamet kopar. Türk ismini bile kullanamıyorlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üç tane kararına rağmen" ifadelerini kullandı.

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