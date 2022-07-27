AB Komisyonu: Üye ülkeler maymun çiçeğine karşı önlemleri artırsın

HABER MERKEZİ

AB ülkelerinin “tespit edilen vakaların merkez üssü” olduğu uyarısı yapan Kyriakides, konuyla ilgili üye ülke sağlık bakanlarına bir mektup gönderdi.

Stella Kyriakides, mektubunda üye ülkelere güçlendirilmiş, uyumlu ve koordineli eylem çağrısı yaparken, “Rahatlamaya zaman yok, salgını kontrol altına almak için birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kyriakides, AB’nin bu aşamadaki önceliklerinin vakaların tanımlanmasını, rapor edilmesini hızlandırmayı ve enfeksiyonun yayılmasını önlemeyi hedeflemesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu’nun, hastalık için 160 bin doz aşı satın alınmasını sağladığını hatırlatan Kyriakides, daha fazla aşı ve antiviral ilaç Tecovirimat satın almak için ilgili taraflarla ortak satın alma prosedürünün hazırlandığını söyledi.

Avrupa Birliği, maymun çiçeği virüsüne karşı Danimarkalı biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic'e pazartesi günü onay vermişti. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da geçen hafta söz konusu aşıyı tavsiye etmişti.

Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezinin son verilerine göre, 27 AB ülkesinde şimdiye kadar 8 bin 697 vaka görüldü. İspanya, Almanya, Fransa başı çekerken, en az vakalar Bulgaristan, Letonya ve Slovakya'da tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

WHO şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. WHO ayrıca, dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunu aktardı.