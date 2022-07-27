Siyasetçilerden Demirtaş’ın çağrısına destek

ANKARA (K24)

Eski Hakların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaklaşık 6 yıldır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinde birçok gazeteye verdiği demeçte, PKK’nin artık Türkiye’ye karşı silahlarının tamamen susturması ve Kürt sorununun demokratik zeminde çözülmesi gerektiği şeklindeki ifadelerinin ardından 202 aydın, yazar, siyasetçi, hak savunucusu ve aktivist bir bildiri yayımlayarak, Demirtaş’ın bu açıklamalarına destek verdi.

Bildiride, herkesin bu açıklamalara destek vermesi gerektiği kaydedildi.

202 aydın içerisinde imzası bulunanlardan akademisyen ve eski milletvekili Ufuk Uras, K24’e yaptığı değerlendirmede şunları belirtti:

“Gerek Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları gerek HDP eş başkanlarının bu doğrultudaki açıklamaları son derece önemli. Yani parlamentoda meşru zeminde sorunların çözümü dışında bir seçeneğin olmadığını hayat bize gösteriyor. 202 aydının desteği de bunun altını çizmeye yönelik. Diyelim ki tüm bu söylenenler yanlış. Doğru (olan) ne? Var olan durumun sürdürülmesi. Yani bileğimiz güvenlikçi siyasetin devam etmesi demek. Bu yüzden Türkiye partisi üzerinden ortak paydaları geliştirmekle ilgili bir açıklama yapılıyor ve bunun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Kürt siyasetçilerin yeni bir dönem için elini uzattıklarını söyleyen Uras, bu elin havada kalmaması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Kürt siyasetçiler bir el uzatıyor, bu uzatılan eli karşılıksız bırakmamak lazım. Benim gördüğüm mesaj bu. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’ın açıklamalarına destek vermesini de çok olumlu buluyorum. Bu da seçimlerde -cumhurbaşkanlığı seçiminde- ortak bir tutum içine girme ihtimalini çok güçlendiriyor. Bu, bütün dengeleri değiştirecek bir şey. Seçim mahalline girdikçe bu dayanışmanın, birlikte siyaset yapma tutumunun gelişeceğini düşünüyorum. Özellikle İyi Parti de bu doğrultuda bir tutum için girerse Türkiye yeni bir döneme girer”.

ÜNSAL: DEMİRTAŞ’IN AÇIKLAMALARI HDP’Yİ KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ HALE GETİRDİ

202 aydın içinde olan hak savunucusu ve AK Parti’nin kurucularından Fatma Bostan Ünsal da Demirtaş’ın açıklamalarının önemli olduğunu vurguladı.

K24’e konuşan Ünsal, “Sayın Demirtaş’ın son açıklamaları, Türkiye’nin üçüncü büyük önemli siyasi partisi olan ve Kürt sorununa yeteri kadar önem vermeyen HDP’nin bu konuya daha çok önem vermesine ve bu sorunun çözümünde önemli rol alabilmesi için alan açıyor” dedi.

“Gerçekten çözüm sürecinde HDP ve milletvekillerini daha çok elçi konumunda görmüştük” diyen Ünsal, şunları kaydetti:

“Yani bir politika belirleyip sunmaktan ziyade sunulmuş bazı politikalara aracılık etme konumundaydılar. Bu da 7-8 milyon seçmeni olan bir partinin olması gereken öneminin çok azı anlamına geliyor. HDP’nin kendi öneminin farkına varması ve Kürt sorunun çözümünde faaliyette bulunması aslında geç kalınmış bir adım.”

Türkiye’nin güncel durumunun çatışmasızlık için elverişli olmadığını söyleyen Uysal, Demirtaş’ın açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, sözlerine şöyle davam etti:

“Demirtaş’ın ve HDP’nin şiddetsizliğe davet etmiş olması çok önemlidir; ama keşke günümüzün şartları buna daha elverişli olsaydı. Silahların susması için elverişli bir ortam yok. HDP’li seçilmiş belediyelerin yüzde 99’u içeride, hatta seçilmiş vekiller bile şu anda içeride. Türkiye’nin sorunlarına çözüm önerisi getiren ve şiddetsizliği ön plana getiren bir çağrıdır Demirtaş’ın çağrısı. Bu çağrıyı daha önce denenmiş ve Türkiye’de nasıl bir huzur ortamının olduğunu gösteren çözüm sürecinin yeniden oluşması için yapılan bir çağrı olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu çağrı değerlendirilir. Türkiye, hepimizin şikayet ettiği -AK Partililerin dahi şikâyet ettiği- kutuplaştırma politikalarından ve ekonomik krizden de kurtulmuş olur. Önümüzde bir Sri Lanka örneği var. Bu yüzden Demirtaş’ın açıklamalarının Türkiye için bir an önce hukuk zeminine dönmesi ve ekonomik krizden çıkması için alternatif bir yoldur diye düşünüyorum.”