Politika

Ukrayna: Karadeniz'deki 3 limanda tahıl sevkiyatı çalışmaları başladı

Ukrayna Donanması, tahıl ihracatına devam edilmesi için Karadeniz'deki 3 limanda çalışmaların yeniden başladığını doğruladı.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Donanması'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tahıl sevkiyatına ilişkin çalışmalar Odessa, Çernomorsk ve Pivdennyi limanlarında yapılıyor.

Donanma, ihracatın başlamasıyla, kargo gemilerinin limanlara geliş ve gidişlerine eşlik edileceği bilgisini de paylaştı.

Ukrayna'dan daha önce yapılan açıklamada, bir kısım sevkiyatın bu hafta içinde yeniden başlayabileceği bilgisi yer almıştı.

Öte yandan, tahıl ürünlerinin sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi resmi olarak açıldı.

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