Bağdat’ta Başbakan adayı Sudani karşıtı gösteriler başladı

BAĞDAT (K24)

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Koordinasyon Çerçevesi tarafından başbakan adayı olarak açıklanan Muhammed Şiya es-Sudani karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

K24 muhabiri, Bağdat’taki göstericilerin Yeşil Bölge’nin kapısında toplandıklarını bildirdi.

Koordinasyon Çerçevesi'nin Pazartesi günü Bağdat'ta yapılan toplantısında, eski kabinelerde bakanlık yapmış 52 yaşındaki Muhammed Şiya es-Sudani oybirliğiyle başbakan adayı olarak seçildi.

Sudani'nin adaylığını İran yanlısı Şii siyasi ve milis gruplar desteklerken, gözler en geniş Şii tabanına sahip ve seçimlerin galibi Sadr'a çevrildi.

Sadr, daha önce yaptığı bir açıklamada Sudani'yi kabul etmeyeceğini belirtmişti. Şii lidere yakın bir sosyal medya hesabından Sudani'nin adaylığına karşı mizah içeren tepkisel bir paylaşım yapıldı. Sudani'nin aşiret ismini hedef alan mesaja ise söz konusu aşiretten tepki geldi.

Başbakan adayının aşireti, Sadr'a özür dilemesi ve aşiretlerin siyasete alet edilmemesi çağrısı yaptı.

Sadr'a yakın çevreler de liderlerinin söz konusu başbakan adayına rıza göstermeyeceğini ifade ediyor. Sadr'ın Sudani'yi başbakan yaptırmamak için gösteri çağrısı gibi değişik kartları öne süreceğinden de endişe ediliyor. Nitekim dün akşam bir grup Sadr destekçisi, Sudani’nin Bağdat’taki evi ve çalışma ofisinin önünde toplanarak, başbakan adaylığını kabul etmedikleri yönünde sloganlar attı.