Kazimi’den protestoculara Yeşil Bölge’yi acilen terk etmeleri çağrısı

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Yeşil Bölge’ye giren Sadr Hareketi yanlısı protestocuların, söz konusu bölgeyi acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

Protestocuların Yeşil Bölge’ye girmesinin ardından bir açıklama yayınlayan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, göstericilerden barışçıl eylem yapmalarını ve kamu mallarına zarar vermemelerini istedi.

Kazimi, güvenlik güçlerinin devlet kurumlarını koruyacağını kaydetti.

Bunun yanı sıra, Sadr Hareketi'nin askeri kolu olan Selam Seriyyleri, göstericilere zarar verilmemesi husunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi başkent Bağdat'ta protesto etti.

Sadr yanlıları Bağdat’ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı’nda toplandı. Daha sonra diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'nin kapısına yürüyen yüzlerce kişi, Sudani’nin başbakanlık yapmasını istemedikleri yönünde slogan attı.

Göstericiler, Sudani’ye yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi de aleyhine sloganlar atarak protesto etti.

Ayrıca göstericilerin, Yeşil Bölge’deki Irak Parlamentosu’na binasına girdiği ve protestocular arasında yaralananların olduğu ifade edildi.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz Pazartesi günü, başbakan adaylarının eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani olduğunu açıklamıştı.