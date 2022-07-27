Suriye’nin Suveyda ilinde halk ayaklandı: Çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye’nin güneyinde Dürzi nüfusunun çoğunlukta olduğu Suveyda bölgesinde rejim yanlısı ve rejim karşıtları arasında çıkan çatışmalarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SOHR, Suveyda bölgesine bağlı iki köyde iki grup arasında çıkan çatışmalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFP’nin aktardığına göre SOHR, rejim karşıtı grupta 4 kişinin hayatını kaybettiğini, rejim yanlısı grupta ise 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

Gerilim, geçtiğimiz Pazartesi günü rejim karşıtı olan iki kişinin kaçırılması ile başladı.

Suriye askeri istihbarat şubesi ile bağlantılı Raci Felahut liderliğindeki Fecr Kuvvetleri mensuplarının geçtiğimiz günlerde Şam-Suveyda otoyolunda halktan birkaç kişiyi alıkoyması tepkiyle karşılandı.

Protestoların ardından tansiyonun yükseldiği bölgede yerel gruplardan Rical el Kerame Hareketinin Salim ve Atil kasabalarındaki rejim güçleri ile bağlantılı gruplara yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi. Meydana gelen çatışmalarda iki tarafta da ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

Hükümet, resmi kurumlar ve güvenlik merkezleri aracılığı ile Suveyda valiliğine ekip gönderirken, ordu, bölge çevresine konuşlandırıldı.

Bölge, zaman zaman çoğu yerel gruplar tarafından gerçekleştirilmek üzere adam kaçırma ve suikastlara tanık oluyor. Uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılık operasyonları, Ürdün sınırında gerçekleşiyor.

Nüfusun yüzde 3’ünü oluşturan Dürziler, çatışmalar nedeniyle kendilerini diğer kesimlerden uzaklaştırdı. Rejime karşı silahlanmayan halkın çoğu, muhalif değil. On binlerce genç, zorunlu askerlik yapmak yerine bölgelerini savunmak için silah kullanmayı tercih etti.

Bölge, 2013- 2015 yılları arasında muhalif gruplar tarafından başlatılan saldırılar dışında iç savaştan az etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. 2018 yılında DAİŞ, bölgede 280’den fazla insanın ölümüne neden olmuştu.