Politika

Blinken: Önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi umuyorum

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşeceğini söyledi.
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ABD Antony Blinken Sergey Lavrov Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmeyi umuyorum" ifadesini kullandı.

Blinken, görüşme sırasında gözaltına alınan Amerikan vatandaşları konusunu gündeme getirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

 

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