Blinken: Önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi umuyorum

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmeyi umuyorum" ifadesini kullandı.

Blinken, görüşme sırasında gözaltına alınan Amerikan vatandaşları konusunu gündeme getirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.