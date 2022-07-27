Yaşam

Siirt’te kamyonet baraj gölüne düştü: 8 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde Çetin Baraj Gölü'ne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi hafif yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Siirt Şirvan Kamyonet Kaza Baraj gölü

HABER MERKEZİ

Alınan bilgiye göre, Musa S. idaresindeki kamyonet, ilçeye bağlı Yağcılar köyü Beyaz Köprü mevkisinde sürücüsünün yolun virajlı kısmında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten baraj gölüne düştü.

Kamyonette bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)

 

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