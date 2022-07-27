Politika

ABD’den Peşmerge’ye askeri ekipman desteği

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Peşmerge Bakanlığı'na bir dizi askeri ekipman desteği yapıldığını açıkladı.
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kürdistan Peşmerge DAİŞ askeri destek

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Washington’un Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğine bağlı olduğunu vurgulayarak, Peşmerge’ye bir dizi askeri ekipman desteği yapıldığını açıkladı.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Güvenlik işbirliğiyle bir ekip işidir! ABD ordusu, DAİŞ tehdidine karşı savaşan cesur Peşmerge’ye doğru ekipmanın ulaşmasını sağlamak için Peşmerge Bakanlığı ile yakın bir şekilde çalışıyor” denildi.

Açıklamada, “Dün Peşmerge, araçlarını çalışır durumda tutmak için birkaç palet ekipman aldı” ifadelerine yer verildi.

ABD Konsolosluğunun açıklamasında, “Bu ekip çalışması, halihazırda sağladığımız birçok araç ve diğer askeri teçhizatın yanı sıra ABD hükümetinin Irak Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğine olan bağlılığının altını çiziyor” denildi.

 

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