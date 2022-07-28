Peşmerge’den Kor Mor’a saldırı yapılan noktaya operasyon
ÇEMÇEMAL (K24)
70 Peşmergeleri Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesinin Kadir Kerem nahiyesinde bulunan Kor Mor gaz sahasına yönelik art arda gelen saldırıların ardından Peşmerge Güçleri'nin bölgede güvenlik saha tarama faaliyetlerine başladığı belirtildi.
Açıklamada, güvenlik boşluğunun olduğu Kor Mor gaz sahasına yakın bölgelerde yapılan saha tarama çalışmalarında alınan istihbarat doğrultusunda, Peşmerge güçlerinin söz konusu gaz sahasına roketlerin fırlatıldığı noktaya ulaştığı bildirildi.
Operasyonda, saldırıya hazır vaziyette kamyon kasasında kurulan rampaya yerleştirilmiş roketlerin bulunduğu operasyonda, araç ve roketlere el konuldu.
Geçtiğimiz pazartesi günü Kor Mor’a yeni bir Katyuşa saldırısı gerçekleştirilmişti.
Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, geçtiğimiz ay da söz konusu gaz sahasına yönelik defalarca saldırısı yapılmıştı.