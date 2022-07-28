Politika

ABD’den Rusya'ya tutuklu takası teklifi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin basketbolcu Brittney Griner ve hüküm giymiş casus Paul Whelan'ın serbest bırakılması için Rusya'ya "önemli bir teklif" yaptığını söyledi.
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HABER MEKREZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gazetecilere verdiği demeçte , “Önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeyi bekliyorum… Bizim için en öncelikli olan bir konuyu, Amerikalı Paul Whelan ve Brittney Griner'ın serbest bırakılmasını gündeme getirmeyi planlıyorum. Hükümetlerimiz bu teklifle ilgili olarak defalarca ve doğrudan iletişim kurdular ve bu konuşmayı kişisel olarak takip etmek için kullanacağım" dedi.

CNN raporuna göre, teklif iki Amerikalı için Rus silah tüccarı Viktor Bout'u takas etmeyi içeriyor.

Griner, uyuşturucu suçlamasıyla Şubat ayından bu yana Rusya'da tutukluyken, eski bir ABD Denizcisi olan Whelan, 2020'de casusluktan hüküm giydi ve şu anda bir Rus hapishanesinde 16 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Kaynaklar, Biden yönetiminin iki Amerikalının serbest bırakılmasını sağlamak için birkaç aydır çalıştığını ve Biden'ın mahkum takas teklifini desteklediğini iddia etti.

Öte yandan bir yönetim yetkilisi, teklifin Haziran ayında Moskova'ya yapıldığını belirterek , "Ruslarla yaptığımız görüşmelere dayanarak başarılı olabileceğine inandığımız önemli bir teklifi ilettik" dedi.

Yetkili, teklife yanıt vermenin şu anda “Rusya'nın mahkemesinde” olduğunu da sözlerine ekledi .

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