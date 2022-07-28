Politika

Kim: Kuzey Kore nükleer güçleri harekete geçirmeye hazır

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını harekete geçirmeye hazır olduğunu açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Kim Jong-un Kuzey Kore Nükleer silah

HABER MERKEZİ

Devlet haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kore Savaşı yıldönümü etkinliğinde konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını harekete geçirmeye hazır olduğunu belirtti.

Kim, ABD ile "herhangi bir askeri çatışmaya tamamen hazır" olduğunu da söyledi.

Yorumlar, Kuzey Kore'nin yedinci nükleer denemeye hazırlanıyor olabileceği endişesi üzerine geldi.

ABD geçen ay Pyongyang'ın böyle bir testi her an yapabileceği konusunda uyarmıştı.

Kuzey Kore'nin en son nükleer denemesi 2017'deydi. Ancak Kore Yarımadası'nda tansiyon yeniden yükseliyor.

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore'nin bu yıl benzeri görülmemiş sayıda füze test ettiğini söyledi.

Son deneme sayısı, rekor yılı olan 2019'un tamamında 25'e kıyasla 31.

Haziran ayında Güney Kore, kendisine ait sekiz füze fırlatarak karşılık vermişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv