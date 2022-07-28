Rus senatör: ABD ve Batı ülkelerinin amacı ekonomimizi çökertmek

MOSKOVA (K24)

K24’e konuşan Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Batı’nın Rusya’ya karşı jeopolitik ve ekonomik seviyelerde büyük yıkım siyasetini seçtiğini bildirerek, “Onlar bize güvenlik garantisi vermeyi reddettiler. Ceza ve ambargo siyasetini bize dayatırlar ve bunu genişletiyorlar” dedi.

Rusya’ya 7 paket yaptırım uygulandığını kaydeden Puşkov, “Onlar bizi Batı ile ilişki halkasının dışına atma kararı verdiler. Bu süreç uzayacak. Yüksek amaçları Rusya’nın ekonomisini çökertmek ve bizi yalnızlaştırmak. Ancak Rusya onların yaptırımlarıyla çökmekten çok daha zengin” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın doğal kaynakları ve enerjisiyle zengin olduğunu vurgulayan Puşkov, ülke için büyük sorun yaşanmayacağını ifade etti.

Rusya karşıtı cephenin amacına ulaşamadığını söyleyen Rus yetkili, “Çünkü Çin, Hindistan, Latin Amerika ülkeleri, Afrika ve Arap dünyası tarafından desteklenmiyorlar. Dolayısıyla bir aşamaya kadar etkileri olur. Yaptırımların ardından Batı, Rusya’nın enerji kaynaklarına duyduğu ihtiyacı daha çok anladı” dedi.

Avrupa ülkelerinin, Rusya’dan aldıkları fiyata alternatif enerji kaynaklarına ulaşmalarının mümkün olmadığını anladıklarını bildiren Puşkov, Batı ülkeleri ve şirketleri nezdinde yaptırımlarla ilgili bir tartışmanın olduğunu belirtti.