Torino’da teknik direktör ve sportif direktör birbirine girdi

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İtalya Serie A ekiplerinden Torino’da teknik direktör ile sportif direktör arasında itişmelere kadar varan kavga İtalya’da gündemi sarstı.

İddiaya göre; yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Torino ekibinde sportif direktör Davide Vagnati takımın kampına ziyarete geldi. Kampta teknik direktör Ivan Juric ile bir araya gelen Vagnati arasında takıma takviye yapılması konusundaki eksiklik nedeniyle tartışma çıktı.

Giderek alevlenen sert tartışma kavga boyutuna geçti. Birbirlerinin üzerine yürüyerek itişmeye başlayan sportif direktör Vagnati ile teknik direktör Ivan Juric’in kavgası tesislerde bulunan biri tarafından kaydedildi.

BİRBİRLERİNE HAKARET ETTİLER

Fiziksel müdahale boyutuna kadar geçen kavgada takım menajeri Marco Pellegri’nin, ikiliyi ayırmaya çalışan isim olduğu görüldü. İtalya’yı sarsan görüntülerin sosyal medyada paylaşılan kısmında Vagnati ve Juric’in birbirine hakaret ettiği anlar da yer aldı.

Kavga görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından bir açıklama yapan Torino teknik direktörü Ivan Juric şu ifadeleri kullandı:

“Söylememiz gereken şeyleri söyledik ve sonra olayı tatlıya bağladık. Biz iki dürüst insanız, söylenmesi gereken şeyleri insanların yüzüne söylüyoruz. Bu tartışmamız nedeniyle Torino’ya yeni, daha iyi bir başlangıç yapabiliriz.”