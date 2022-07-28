Politika

Ayn İsa’da SİHA saldırısı: 2 İç Güvenlik mensubu hayatını kaybetti

Rojava’nın Girê Spî kentine bağlı Ayn İsa ilçesinde TSK’ya ait silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) bir otomobile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Özerk Yönetim İç Güvenlik mensubu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan Rojava SİHA saldırısı

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Özerk Yönetim’e bağlı İç Güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre Girê Spî kentine bağlı Ayn İsa ilçesinin doğusunda bir otomobil Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait SİHA ile hedef alındı.

Açıklamada biri kadın iki İç Güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği, ikisinin ise ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

22 Temmuz’da TSK’ya ait SİHA ile düzenlenen saldırıda Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutan Yardımcısı Jiyan Afrin kod adlı Salwa Yusuf’un da aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye destekli silahlı grupların kontrolündeki Serêkaniyê, Afrin ve Girê Spî kentlerinde zaman zaman patlama ve saldırılar meydana geliyor.

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