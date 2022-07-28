AA: KCK Yürütme Konseyi Üyesi operasyonda öldürüldü
HABER MERKEZİ
AA’nın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Süleymaniye’de düzenlenen “nokta operasyonda” KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer’in hayatını kaybettiği bildirildi.
Operasyona katılan ekibin Türkiye'ye döndüğü kaydedilirken, operasyon hakkında detaylar paylaşılmadı.
Hezer’in PKK'ye 1991 yılında katılığı belirtilen haberde, 2004 yılında PJAK Ermenistan sorumlusu olduğuna yer verildi.
Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu belirtilen Hatice Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de çıkan çatışmada hayatını kaybettiği ifade edildi.