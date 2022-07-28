Politika

AA: KCK Yürütme Konseyi Üyesi operasyonda öldürüldü

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Hatice Hezer'in Türkiye tarafından düzenlenen operasyonda hayatını kaybettiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Hatice Hezer (Sağda)
Hatice Hezer (Sağda)
kürdistan KCK MİT

HABER MERKEZİ

AA’nın haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Süleymaniye’de düzenlenen “nokta operasyonda” KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Operasyona katılan ekibin Türkiye'ye döndüğü kaydedilirken, operasyon hakkında detaylar paylaşılmadı.

Hezer’in PKK'ye 1991 yılında katılığı belirtilen haberde,  2004 yılında PJAK Ermenistan sorumlusu olduğuna yer verildi.

Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu belirtilen Hatice Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de çıkan çatışmada hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv