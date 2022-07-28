Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8’den yüzde 60,4’e çıkardı

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022’nin üçüncü enflasyon raporunu gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında açıkladı.

TCMB’nin 2022 sonu enflasyon tahmini 17,6 puanlık artışla yüzde 42,8’den yüzde 60,4’e yükseltilirken 2023 yıl sonu enflasyon tahmini 12,9’dan 19,2’ye yükseltildi.

TCMB’nin yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltildiğini bildirmişti.

TCMB’nin enflasyon tahminlerini gösteren grafik 2022’de enflasyonun yüzde 90’a kadar yaklaşabileceğini gösterirken TCMB’nin 2022 ham petrol fiyatı tahmini 99,6 dolar ham petrol fiyatı tahmini 73,7 dolar oldu.

TCMB gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 49’dan 2022 için yüzde 71,3’e yükseltildi. TCMB gıda enflasyonu varsayımını 2023 için yüzde 15’ten yüzde 25,’ye çıktı.

Kavcıoğlu özetle şunları kaydetti:

"Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen jeopolitik riskler ve etkileri, halen devam eden pandemiden kaynaklanan enerji arz kısıtları ve tedarik zinciri aksamaları, küresel iktisadi faaliyeti olumsuz etkilemektedir.

Rusya-Ukrayna çatışmasının Euro bölgesi başta olmak üzere, enerji emtia tedariki ile fiyat ve ticaret kanalları üzerinde olumsuz etkisinin artarak sürüyor olması, küresel iktisadi görünümü için risk teşkil etmektedir.

Ayrıca enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun süreceği beklentisi ile alınan ve ülkeler arasında önemli farklılık gösteren para politikası kararları finansal koşullarda belirsizliğe yol açarak küresel ekonomide belirgin bir yavaşlama olasılığını güçlendirmektedir.

Enerji ve emtia fiyatları arz koşulları ve tedarik sürelerinde göreli bir iyileşme söz konusudur. Enerji fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve oynaklık fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Küresel enflasyonda güçlü seviye devam etmektedir.

Bu gelişmeler küresel enflasyondaki yüksek seviyelerin kalıcılığı konusundaki endişeleri de güçlendirmektedir."