Yaşam

Duhok’a 7 ayda 1 milyonu aşkın turist geldi

Duhok Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 7 ay içerisinde il sınırlarındaki turistik bölgelere 1 milyondan fazla ziyaretçi geldi.
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kürdistan Duhok turist

DUHOK (K24)

K24’e konuşan Duhok Turizm Müdürlüğü Sözcüsü Rewar Muhammed, turizm konusunda Duhok’un bir rekora imza attığını kaydederek, 7 ayda 1 milyonu aşkın turistin il sınırlarındaki turistik bölgelere geldiğini belirtti.

Muhammed, bu sayıya ilk defa ulaştıklarını bildirdi.

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 104 bini aşkın turistin Duhok’a geldiğini kaydeden Muhammed, bunların 5 bininin Irak dışından geldiğini ifade etti.

Türkiye tarafından Perex köyüne yönelik saldırının turizm sektörünü etkilemediğini bildiren Muhammed, aksine turistlerin sayısında artış olduğunu dile getirdi.

2019 yılında Duhok’a 500 bine yakın turist gelirken, bu sayı 2021’de 1 milyon 500 bine yükseldi.

2022 yılında turist sayısının daha da artması bekleniyor.

Duhok’ta 250 sayfiye, mesire alanı ve turistik yazlık bölgeler bulunuyor.

Duhok’a çoğunluğu Irak’ın orta ve güney kesimlerinden olmak üzere her gün çok sayıda turist geliyor.

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