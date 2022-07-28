Bamerne’de bir drone düştü

DUHOK (K24)

Bugün saat 11.30 sıralarında Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Bamerne nahiyesine bir drone'un düştüğü ve bölgede maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Bamerne Kurulu Sorumlusu Egid Kuremarki K24’e yaptığı açıklamada, drone'un Kurul yakınlarına düştüğünü ve bölgede yangın çıktığını söyledi.

Kuremarki, drone'un Türk ordusunun Bamerne üssünden mi havalandığı yoksa PKK’lilerin Bamerne üssüne yönelik saldırısında mı kullanıldığının bilinmediğini ifade etti.

KDP Kurulu, Türk askeri üssünden bir buçuk kilometre mesafede bulunuyor.

Geçtiğimiz cuma günü de Bamerne’deki Türk üssüne drone ile saldırı düzenlenmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştı.