Suriye rejiminden Tel Rifat yakınlarındaki hava üssüne güç takviyesi

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Türkiye ordusu ve Suriye’de Türkiye tarafından desteklenen silahlı grupların Tel Rifat ve çevresindeki köylere yönelik top atışlarının ardından, Suriye ordusu Miniğ Askeri Askeri Hava Üssü’ne güç takviyesinde bulundu.

Tel Rifat ile Azez arasında bulunan Miniğ Askeri Hava Üssü’ne, Azez’e 6 km uzaklıkta bulunuyor. 2013 yılında silahlı muhalif grupların eline geçmesinin arsından işlevsiz kalan Miniğ, 2016 yılında YPG’nin kontrolüne geçmişti.

Suriye muhalefetine yakın medya, Miniğ Askeri Hava Üssü’nde Esad’ın kardeşi Mahir Esad’a bağlı 4’üncü Zırhlı Tümen Birliklerinin konuşlandığını belirtiyor.

Söz konusu üsse 600 askerin yanı sıra 15 tank, BMB zırhlı araçları, Grad füzeleri ve silahların yerleştirildiği bildiriliyor.

Türkiye’nin Tel Rifat ve Minbic’e yönelik operasyon başlatacağını açıklamasının ardından, bu bölgelerde hareketlilik artarken, Türkiye’ye bağlı güçler tarafından da sık sık top ve roket atışları yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye ve desteklediği silahlı güçler tarafından Tel Rifat ve yakınındaki Merenaz ile Şeyh İsa beldelerine 50’yi askın top atışı yapılmıştı. Top atışlarından dolayı 5 sivil yaralanmıştı.

Türkiye’nin Tel Rifat ve Minbic’e operasyon başlatması durumunda Suriye ordusu ile doğrudan çatışmaya girmesi yüksel ihtimal olarak görülüyor.