Minbic’de toplu mezar bulundu

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Minbic Demokratik Sivil Yönetimi binası yakınında yürütülen kanalizasyon çalışmaları sırasında bir toplu mezara rastlandığı bildirildi. Mezardan aralarında kadınların da olduğu 29 kişinin cesedi çıkarıldı.

Toplu mezardan çıkarılan kişilerin ellerinin arkadan bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu kanıttan hareketle, söz konusu kişilerin DAİŞ tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Mezardan çıkarılan cesetlerin kime ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

DAİŞ’in “başkent”i olarak bilinen Rakka kenti de örgütten kurtarıldıktan sonra toplu mezarlarla gündeme gelmişti. Rakka’da 200’den fazla toplu mezar bulundu. Bu mezarlardan 3 bin 700 sivilin cesedi çıkarıldı.