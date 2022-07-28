İran’da 6 ayda 251 kişi idam edildi

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Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ve İran Abdurrahman Boroumand İnsan Hakları Merkezi'nin yaptığı araştırma, İran’ın 1 Ocak-30 Haziran 2022 tarihleri arasında en az 251 kişiyi idam ettiğini ortaya koydu.

Hak örgütleri, infaz sayılarını derlerken mahpuslar, infaz edilen kişilerin yakınları, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve devlete bağlı medyanın yanı sıra bağımsız medya kuruluşları ve insan hakları örgütlerini kapsayan bir dizi farklı kaynaktaki bilgilerden yararlandı.

Uluslararası Af Örgütü'nün dün yayınladığı rapora göre, ülkede infaz edilen idamların bu hızla devam etmesi durumunda 2021'de kaydedilen toplam 314 infaz sayısının yakın zamanda geçilebileceği belirtildi.

Bu yıl gerçekleştirilen infazların 146'sının cinayetten hüküm giyenlere yönelik olduğu bilgisini paylaşan iki hak örgütü, infazlara ilişkin belgeleme faaliyetlerine atıfta bulunarak söz konusu belgelerin ‘ölüm cezası uygulamalarının sistematik olarak, hiçbir şekilde adil olmayan yargılamalar sonucunda gerçekleştirildiğini ortaya koyduğunu’ ifade etti.

Hak örgütleri ayrıca 2022'nin ilk 6 ayında idam edilen 86 kişinin ‘uluslararası hukuka göre ölüm cezasıyla sonuçlanmaması gereken, uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan infaz edildiği’ bilgisini paylaştı.

Pandeminin ilk iki yılının ardından ilk defa 23 Temmuz'da Fars eyaletinde bir erkek de halka açık bir şekilde infaz edildi.

Af Örgütü, İran’da idamların durdurulması çağrısında bulundu.