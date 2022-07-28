Almanya’dan Yunanistan ve Türkiye’ye uyarı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yunanistan ve Türkiye temaslarını kapsayan üç günlük gezisi öncesinde, bölgede güvenlik için sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO üyesi iki müttefik olduğuna işaret eden Baerbock, "Rusya tehdidi” karşısında Avrupalı müttefikler arasındaki birliğin hiç olmadığı kadar önem taşıdığını belirterek, "Rusya'nın tek planı egemen bir devlet olarak Ukrayna'ya diz çöktürmek değil, aynı zamanda elindeki tüm araçlarla ittifakımızı parçalamaktır" şeklinde konuştu.

Baerbock, Atina'ya uçuşu öncesinde yayımlanan açıklamasında Akdeniz bölgesindeki güvenliğin İstanbul ve Atina'daki görüşmelerinde önemli bir gündem maddesi olacağını kaydederek, "Mesajımız, sorunların gerilimin tırmandırılması değil, görüşmeler yoluyla çözülmesi gerektiği yönünde" dedi.

Baerbock yarın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek, ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geçecek.

Alman bakanın Cumartesi günü ise Ankara'da muhalefet ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelmesi planlanıyor.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Baerbock, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınması için Türkiye'nin oynadığı arabuluculuğun, daha kötü bir açlık krizinin önlenmesinde milyonlarca insan için bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı, "NATO'daki ortak planlamaların da görüşmelerde gündeme geleceğini söyledi.

Baerbock gezi öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kısmen temel görüş ayrılıklarına sahip olduğumuz konuları da gündeme getireceğim" diyerek Türkiye'nin Rojava’ya yönelik askeri operasyon düzenleme planları, insan haklarının durumu, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gibi konuları saydı ve "Bu noktalarda da yollarımızın birbirine yakınlaşmasını sağlamamız gerekiyor" dedi. (Kaynak: DW)