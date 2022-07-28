Lübnan'dan Irak, Ürdün ve Suriye’ye işbirliği çağrısı

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Lübnan başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Irak Tarım Bakanı Muhammed Kerim, Ürdün Tarım Bakanı Halid Hanifat ve Suriye'deki Esad rejiminin Tarım Bakanı Muhammed Hasan Kattana ile bir araya geldi.

Görüşmede, Mikati, küresel bir sorun haline gelen gıda güvenliğinin sağlanmasının Arap ülkelerinin önceliği olması gerektiğini vurguladı.

Başta ekonomi ve gıda gibi çeşitli krizlerle mücadele eden Lübnan'a Arap ülkelerinin yardım etmesi çağrısında bulunan Mikati, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün arasında tarım alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve bakanlıklar nezdinde 4'lü anlaşmanın yapılması temennisinde bulundu.

Ürdün, Irak ve Suriyeli Tarım Bakanları, 4'lü toplantı için bugün Beyrut'a gelmişti.

Lübnan, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle buğday temini konusunda sorunlar yaşıyor.

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, 18 Haziran’da gazetecilere yaptığı açıklamada, piyasanın ihtiyaç duyduğu buğdayın yalnızca yüzde 10'unu üretebildiklerini ve geriye kalanının dışarıdan temin edildiğini söylemişti.

Lübnan Meclisi, 26 Temmuz'da, ülkede devam eden buğday krizini çözmek için Dünya Bankasından 150 milyon dolar kredi çekilmesine onay vermişti.

LÜBNAN TİCARET BAKANI ÜLKEDEKİ EKMEK KRİZİNİN 2 GÜN SONRA ÇÖZÜLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bu arada Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, ülke genelinde son birkaç gündür buğday yokluğundan kaynaklanan ekmek krizinin 2 gün içinde sona ereceğini açıkladı.

Selam, devletin sübvanse ettiği unun fırınlara gönderilememesi sonucu meydana gelen ekmek krizi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Bakanlığın hazırladığı, fırınlara un dağıtım cetvelinin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Açıklamada, 2 gün içinde ekmek krizinin çözüleceği belirtilirken, bunun nasıl gerçekleşeceğine dair ayrıntı verilmedi.