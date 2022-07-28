Politika

Neçirvan Barzani, Rusya ve Kuveyt başkonsoloslarıyla görüştü

Neçirvan Barzani, Rusya ve Kuveyt başkonsolosları ile ayrı ayrı bir araya gelerek siyasi gelişmeleri ele aldı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Rusya Kuveytin Erbil Başkonsolosu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Neçirvan Barzani, görevleri sona eren Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Oleg Levin ile Kuveyt'in Erbil Başkonsolosu Ömer Ahmed El Kenderi'nin veda ziyaretlerini kabul etti.

Açıklamada, Neçirvan Barzani’nin iki başkonsolosa, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini güçlendirmedeki rolleri için teşekkür ettiği, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın Rusya ve Kuveyt ile ilişkileri geliştirmeye istekli olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Neçirvan Barzani’nin Rusya ve Kuveyt’in Kürdistan Bölgesi ile çeşitli alanlarda sürdürdüğü işbirliğini taktir ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Rusya ve Kuveyt başkonsoloslarının da Neçirvan Barzani’ye, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin ilgili taraflarına gösterdikleri destekten ötürü teşekkür ettikleri ifade edildi.

Başkonsolosların Kürdistan Bölgesi'ndeki çalışmalarının bir özetini Neçirvan Barzani’ye sundukları öğrenildi.

Neçirvan Barzani, Rusya ve Kuveyt'in iki başkonsolosu ile Irak, Kürdistan Bölgesi ve dünyadaki siyasi ve güvenlikle ilgili gelişmeleri görüştü.

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