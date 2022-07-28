Spor

UEFA’dan Fenerbahçe’ye ‘Putin’ soruşturması

UEFA, Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçeli taraftarların yaptığı "Putin" tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.
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dünya UEFA Fenerbahçe Dinamo Kiev Vladimir Putin Soruşturma

HABER MERKEZİ

UEFA'dan yapılan açıklamada, dün oynanan ve Fenerbahçe'nin uzatmalarda 2-1 yenilerek elendiği karşılaşma sırasında Fenerbahçeli taraftarların sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

Maçta Fenerbahçeli çok sayıda taraftar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Putin lehine yapılan tezahüratın kulübü temsil etmediği ve kulübün kurumsal duruşunu yansıtmadığı kaydedildi.

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