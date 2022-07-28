Politika

Rusya Ukrayna ordusunun kayıp bilançosunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 359 hava savunma füze sistemini yok ettiklerini söyledi.
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HABER MERKEZİ

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun "önemli ölçüde" kayıplar verdiğini ileri süren Konaşenkov, Artyomovsk yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'nın 72. Mekanize Tugayının geçici olarak konuşlandığı merkeze yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 70 asker ile 5'ten fazla zırhlı aracın yok edildiğini belirtti.

Konaşenkov, Kherson bölgesindeki saldırılar sonucu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 60. Piyade Tugayı'nın savaşma kabiliyetini yitirdiğini ve söz konusu tugayın 130'dan fazla askerinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, son 24 saatte 9 yönetim merkezi, 6 mühimmat deposu, S-300 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 260 uçak, 145 helikopter, 1625 insansız hava aracı, 359 hava savunma füze sistemi, 4 bin 172 tank ve zırhlı araç, 764 çok namlulu roketatar, 3 bin 207 obüs ve havan topu, 4 bin 515 özel askeri araç imha edildi" dedi.

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