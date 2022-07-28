Ukrayna'nın Toretsk kenti Rus güçlerince vuruldu

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Toretsk şehrine Rus güçlerinin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Saldırıda sivil yerleşim yerleri hasar gördü.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun "önemli ölçüde" kayıplar verdiğini ileri süren Konaşenkov, Artyomovsk yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'nın 72. Mekanize Tugayının geçici olarak konuşlandığı merkeze yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 70 asker ile 5'ten fazla zırhlı aracın yok edildiğini belirtti.

Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 260 uçak, 145 helikopter, 1625 insansız hava aracı, 359 hava savunma füze sistemi, 4 bin 172 tank ve zırhlı araç, 764 çok namlulu roketatar, 3 bin 207 obüs ve havan topu, 4 bin 515 özel askeri araç imha edildi" dedi.