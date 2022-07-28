Rus gazı krizi: Almanya’nın Hannover kentinde sıcak su kesintisi uygulanacak

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Hannover genelinde tüm kamu binalarında ısıtma sistemleri kapatıldı ve sıcak su kesildi.

Kentteki kamu binalarının yanı sıra, yüzme havuzlarında ve spor komplekslerinde de sıcak su kesintisi uygulanacak.

Kent meydanlarındaki çeşme ve fıskiyeler de kapatılıyor. Öte yandan şehrin önemli binalarındaki gece aydınlatmaları da artık görülemeyecek.

TÜKETİMİ YÜZDE 15 AZALTMA HEDEFİ

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay yaptığı açıklamada, büyük şehirler için önemli bir zorluk teşkil eden gaz krizinin üstesinden gelebilmek için, şehrin enerji tüketiminde yüzde 15 düşüş hedeflediklerini söyledi.

Önlemlerin uygulanacağı dönemde kamu binalarında, Nisan ayından Eylül sonuna kadar ısıtma sistemleri açılmayacak. Yılın geri kalanında ise bazı istisnalar dışında oda sıcaklığı 20 santigrat dereceyle sınırlanacak.

Hannover'deki yüzde 15 kesinti uygulaması, Avrupa Birliği'nin Rus gazı krizine karşı aldığı önlemlerle de uyumlu.

Rusya, Almanya’ya giden Kuzey Akım 1 boru hattında akış miktarını kapasitenin yüzde 40’ından 20’sine düşürme kararı almıştı. Avrupa Birliği ülkeleri ise enerji tüketimini düşürecek önlemlere başvurmakta uzlaştı.

AB Enerji Bakanları, Rusya'dan gelen gaz arzında muhtemel kesintilere karşın enerji arz güvenliğini artırmak için bu kış gaz talebinin yüzde 15 azaltılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kuzey Akım 1, Rusya’nın St. Petersburg kenti yakınlarından başlayıp Almanya’nın kuzeydoğusuna kadar uzanan, Baltık Denizi’nin altında 1200 kilometre uzunluğa sahip bir boru hattı. Yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçti ve Rusya’dan Almanya’ya günde azami 170 milyon metreküp gaz taşıyor.

Gazprom, Mayıs ayında Yamal Gaz Boru Hattı'nı kapattı. Bu, Belarus ile Polonya arasında bulunan, Almanya ile diğer Avrupa ülkelerine gaz taşıyan bir hattı.

Ardından Haziran ayında Gazprom, Kuzey Akım 1 üzerinden yapılan gaz tedarikini yüzde 75 oranında azalttı.

Taşınan gaz miktarı günde 170 milyon metreküpten günde 40 milyon metreküpe düştü.

Gazprom, Temmuz başında da bakım işlerini gerekçe göstererek Kuzey Akım 1 boru hattını 10 gün süreyle kapattı.

Şimdi boru hattının yeniden açılmasından kısa süre sonra, Gazprom gaz arzını azami kapasitesinin yüzde 20’sine düşüreceğini açıkladı. (Kaynak: BBC)